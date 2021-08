“Emozioni in natura”: mostra di fotografie di Erika Poltronieri fino al 30 settembre alla Biblioteca Bassani

“Emozioni in natura: madre generosa e spietata matrigna” è il titolo della mostra fotografica di Erika Poltronieri in esposizione fino a giovedì 30 settembre alla Biblioteca Giorgio Bassani, via Grosoli 42, nel quartiere Barco di Ferrara. Nell’area espositiva della biblioteca, è possibile visitare l’allestimento con le immagini realizzate dalla fotografa ferrarese e che riprendono boschi, praterie, montagne e ambienti naturali spettacolari.

La Biblioteca Bassani è aperta dal martedì al sabato ore 9-13 e martedì e giovedì anche 15-18,30. Per info: Biblioteca Bassani (via Giovanni Grosoli 42 a Barco) tel. 0532 797414 mail [email protected] Erika Poltronieri nasce a Ferrara, ove attualmente vive e lavora. La curiosità per la fotografia si affaccia in giovane età, allorché riceve in regalo la sua prima macchina analogica, una Yashica Fx- 3 Super 2000, che la accompagnerà per anni in vacanza e alle feste con gli amici.

L’approccio, tuttavia, si fa via via più serio con l’iscrizione al locale FotoClub e con uno studio assiduo delle tecniche fotografiche che la porterà nel 2011 ad acquistare la sua prima reflex Canon digitale. Ha ricevuto certificazioni Adobe per Corsi sull’uso del Flash, in postproduzione sull’utilizzo di Camera Raw e di Photoshop, in particolare sulle tecniche avanzate di bianco e nero e su curve, maschere e livelli di regolazione.

Numerose le premiazioni in competizioni fotografiche nazionali ed internazionali, ha partecipato ad alcune collettive ed è stata ospite per serate di audiovisivi fotografici in numerosi FotoClub dell’Emilia Romagna e della Toscana. Oggi si occupa prevalentemente di fotografia paesaggistica, ma anche di reportage di viaggio, di naturalistica e di wedding photography.Quando fotografa? soprattutto all’alba, al tramonto, di notte e con particolare intensità in autunno e in primavera! Opera non solo come fotografa ma altresì come docente in Workshop di foto-viaggi e in lezioni di fotografia e di post produzione dal basico all’avanzato