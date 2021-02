Enrico Ruggeri in concerto al Teatro Comunale di Ferrara

Enrico Ruggeri sarà a Ferrara lunedì 8 e martedì 9 febbraio, per festeggiare in musica San Valentino. L’artista sarà a Ferrara, per registrare lo spettacolo L’amore ai tempi del colera. Una produzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, in collaborazione con il Comune di Ferrara. L’evento sarà trasmesso su Radio Bruno, in esclusiva il 14 febbraio. A seguire, lo spettacolo sarà visibile sul canale YouTube del Teatro Comunale di Ferrara.

La canzone di Ruggeri, il cui titolo è un omaggio al romanzo di Gabriel Garcia Márquez, è il titolo perfetto per festeggiare un San Valentino molto particolare. Enrico Ruggeri e la sua band daranno vita a un concerto acustico inedito al Teatro Comunale di Ferrara.

Tra canzoni che tratteranno l’amore in tutte le sue sfaccettature – da ritrovare nei ben 35 album della carriera di Ruggeri – e monologhi a tema, prenderà vita un evento unico, con una scaletta che mai più verrà replicata. Sarà l’occasione per riassaporare le meravigliose canzoni di uno dei più sensibili cantautori della scena musicale italiana.

Enrico Ruggeri è uno dei più raffinati e poliedrici artisti della scena nazionale. Dal 1978 a oggi ha pubblicato 35 album, con oltre 5 milioni di copie vendute. Primo a fare un tour con una grande orchestra, ha vinto due volte il Festival di Sanremo, collezionando quattro premi della critica. Le sue canzoni sono state interpretate anche da artisti come Mannoia, Bertè, Mina, Oxa, Morandi. Ha pubblicato dieci libri, l’ultimo dei quali è il best seller “Un gioco da ragazzi”. Dopo “Il falco e il gabbiano”, un programma di storytelling che ha incontrato i favori di pubblico e critica, ha condotto sette serate su Rai uno con la fortunata serie “Una storia da cantare”.

