Esami di maturità al via per 2.770 ferraresi

Da questa mattina sono iniziati gli esami di maturità.

Un appuntamento molto atteso dagli studenti ferraresi che ricorderanno per sempre questo passaggio della propria vita.

2.770 i ferraresi che da oggi e nei prossimi giorni si cimenteranno nell’esame di maturità.

69 le commissioni esaminatrici estensi impegnate negli esami di Stato.

Anche quest’anno l’esame di maturità consiste nella sola prova orale, come lo scorso anno, un colloquio che si articolerà in quattro fasi.

Quest’anno ha debuttato anche il curriculum dello studente che certifica le competenze degli studenti acquisite.

lan fabbtUn pensiero a questi ragazzi lo ha voluto dedicare il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

La prova di maturità è “un passaggio che segna inevitabilmente la fine di un percorso e l’inizio di un nuovo cammino” scrive il primo cittadino sui social.

“Normalmente siamo abituati a pensare che questa sia la prima vera prova per un ragazzo. Ma non quest’anno, non per loro” aggiunge Fabbri secondo cui i ragazzi “hanno già vissuto prove molto difficili” durante la pandemia.

Primo cittadino che augura un in bocca al lupo a tutti i maturandi.