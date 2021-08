Esce di strada per evitare un furgone: muore a 70 anni

Tragedia ieri sera ad Italba, nel comune di Mesola, dove poco prima delle ore 20 è avvenuto un incidente stradale in cui ha perso la vita Giancarlo Bulgarelli, 70enne del luogo.

L’uomo era alla guida della sua auto, a fianco c’era la moglie di 66 anni, trasportata per le cure all’ospedale del Delta e non è in pericolo di vita.

Per il 70enne purtroppo l’incidente è stato fatale, e i soccorritori non hanno potuto fare nulla: la sua auto è finita fuori strada per evitare l’impatto con un furgone, il cui conducente è rimasto illeso, non c’è stato impatto tra i veicoli.

Intervenuti i carabinieri di Mesola che, attraverso la ricostruzione della dinamica, hanno fatto luce sull’accaduto.