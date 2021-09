Estate a Belriguardo 2021: “Via con me”, il CD di Roberto Toschi è live al giardino della Chiesa di San Leo

Sabato 11 settembre, in occasione del terzo appuntamento di Estate a Belriguardo 2021, il giardino della millenaria Chiesa di San Leo (via San Leo, 1 – Voghenza) accoglierà gli appassionati di musica dal vivo alla presentazione del nuovissimo CD di Roberto Toschi, batterista e arrangiatore. Il progetto musicale – in collaborazione col bassista Adriano Brunelli – vede la collaborazione di una trentina di musicisti e alcune guest star come Teo Ciavarella, Roberto Manuzzi e Mauro Pambianchi.

Brani noti del cantautorato italiano degli anni Settanta e Ottanta riarrangiati in una veste attuale, si va dal funk al latin jazz, dal rock al reggae. Un lavoro di produzione e post-produzione durato oltre un anno e che approda in prima assoluta sul palco di Estate a Belriguardo. Tre le voci femminili che vedremo all’opera: Erika Corradi, Anidia Villani – voce del promo attualmente online: ‘Il pescatore’, latin version – e Stefania Chiari, già insegnante di canto alla Scuola di Musica di Voghenza. Roberto Toschi alla batteria, Adriano Brunelli al basso, Tommaso Pellegrini alle chitarre, Nicola Morali alle tastiere; ai fiati Claudio Fioresi, Gabriele Cesari, Riccardo Baldrati e Andrea Fortini, Giulia Pareschi al flauto.

Verranno presentati in anteprima i brani dell’album: ‘In alto mare’ resa celebre da Loredana Bertè, ‘A testa in giù’ di Pino Daniele, ‘Il pescatore’ di Fabrizio De André, ‘Quello che le donne non dicono’ – cavallo di battaglia di Fiorella Mannoia –, ‘Via con me’ di Paolo Conte, ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla, ‘Musica ribelle’ di Eugenio Finardi e ‘Amarsi un po’’ di Lucio Battisti. Non mancheranno brani a sorpresa a rendere la serata particolarmente frizzante. L’ingresso è gratuito previa prenotazione. È possibile prenotare il proprio posto – numerato e distanziato – sul sito www.filarmonicavoghenza.it e nei negozi del territorio che hanno aderito.

All’atto della prenotazione online occorre scaricare l’autocertificazione sanitaria, sarà comunque possibile trovare i moduli in bianco all’entrata e compilarli sul posto. Ottemperando alle norme vigenti, all’ingresso sarà richiesto il Green Pass (ottenibile, lo ricordiamo, anche con l’esito negativo del tampone).