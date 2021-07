“Estate a Belriguardo”: il 23 luglio alle 21 musica e risate sotto le stelle con la Young Band Voghenza e Marco Filocamo

Dopo aver riempito la sala che ospitava il primo concerto ‘Un pianoforte all’italiana’, tenutosi alla Delizia Ai Tre Tesori, lo staff di ‘Estate a Belriguardo’ punta a ricreare la stessa festosa atmosfera nel cortile interno di una seconda Delizia: venerdì 23 luglio, infatti, la kermesse si trasferisce a Belriguardo, da cui appunto il nome del festival. Stavolta sul palco avremo la Young Band Voghenza, capitanata dal Maestro Domenico Marcello Urbinati.

La serata prevede un programma piuttosto accattivante e variegato: si andrà dalle musiche dei cartoni animati al pop italiano, da “La febbre del sabato sera” alla musica degli anni Ottanta e Novanta. Sarà davvero difficile non farsi coinvolgere dal ritmo della musica e dall’entusiasmo della band.

La Young Band e la Filarmonica di Voghenza sono di casa al Belriguardo, essendo oltre che ospiti anche organizzatori dell’evento.

Proprio per questo lavorano sodo e lavorano il doppio per garantire al pubblico spettacoli di alto livello, basti pensare che la maggior parte dei musicisti è diplomata al conservatorio e pluristrumentista. “Siamo una grande famiglia – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Voghiera: Emanuele Ganzaroli, clarinettista della Young Band e componente dello staff di Estate a Belriguardo –, suoniamo per divertire e divertirci. E il nostro pubblico lo sa, ecco perché ci segue con affetto”.

A impreziosire il concerto le gag comiche di Marco Filocamo: cantante, attore, imitatore. Esibitosi nel 2019 a Italia’s Got Talent e ora impegnato nel corso di recitazione tenuto da Roberta Marrelli – già allieva di Gigi Proietti –, Marco Filocamo ha al suo attivo diversi spettacoli di intrattenimento e canto. Una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza, per sorridere sotto le stelle alla Delizia di Belriguardo (Strada Provinciale, 274 – Voghiera Ferrara).

Vi ricordiamo che l’ingresso è gratuito ma occorre prenotare i posti sul sito www.filarmonicavoghenza.it.