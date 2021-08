EstateBambini 2021: da domani al 5 settembre giochi, spettacoli e divertenti attività per bimbi e famiglie.

EstateBambini torna ad animare il settembre delle famiglie ferraresi con un’edizione tutta rinnovata ed estesa a una serie di luoghi della città e delle frazioni. Dopo la forzata pausa dello scorso anno, causa Covid, la tradizionale manifestazione cittadina per bambini, ragazzi e famiglie quest’anno avrà infatti come cornice per la prima parte del calendario, da domani, martedì 31 agosto al 5 settembre, chiostri, piazze e giardini di Ferrara, per poi spostarsi nel territorio dei piccoli centri fuori le mura, dove si protrarrà fino a fine settembre.

In programma giochi, spettacoli, laboratori, letture, proiezioni e tante altre attività, tutte gratuite, per bambini e ragazzi delle diverse fasce d’età con i loro accompagnatori. Il tutto naturalmente nel rispetto delle misure di contenimento del Covid, con iniziative a numero chiuso, per garantirne lo svolgimento in sicurezza, e prenotazione unicamente online sul sito www.estatebambini.it dove è già consultabile tutto il programma. Promossa dal Comune di Ferrara, EstateBambini 2021 sarà gestita dalle cooperative del Consorzio RES, Riunite Esperienze Sociali (Cidas, Il Germoglio e Le Pagine), assieme all’associazione CIRCI – Centro Iniziativa Ricerca Condizione dell’Infanzia.

Due i calendari che si intrecceranno in questi primi giorni di manifestazione: quello di ‘Festebà’ il festival di teatro per bambini e ragazzi in programma da domani al 4 settembre tra la Sala Estense e il parco Pareschi, e quello della rassegna di attività, giochi e spettacoli EstateBambini in programma dal 2 al 5 settembre tra il chiostro di San Paolo, la biblioteca comunale di Casa Niccolini, il giardino di Palazzo Paradiso, piazza XXIV Maggio e parco Pareschi. Per Festebà, torna la Giuria Popolare, creata dal Circi e formata da grandi e piccoli che assieme parteciperanno ad un percorso guidato alla visione degli spettacoli e saranno quindi chiamati a darne una valutazione ragionata, come momento di ulteriore condivisione e partecipazione dell’esperienza di EstateBambini.

Parteciperanno alla realizzazione della manifestazione anche i volontari di IBO Italia che contribuiranno alla gestione degli spazi, e Arci Ferrara e Ferrara Sotto Le Stelle che collaboreranno per la logistica. Tutti gli eventi sono gratuiti e l’accesso ai luoghi di EstateBambini 2021 è possibile solo prenotando on line attraverso il sito www.estatebambini.it, gli adulti dovranno essere in possesso di green pass valido. Massima attenzione e cura verrà posta nel rispetto delle misure di contenimento del virus, per questo verranno specificate le regole già in fase di registrazione. Gli ingressi saranno contingentati per garantire lo svolgimento delle diverse iniziative in sicurezza, contando sulla collaborazione di tutti.

Il programma della seconda parte della manifestazione, nelle frazioni cittadine, sarà diffuso nei prossimi giorni.