“Estense d’essai”: il Cinema Boldini in Sala Estense dal 14 novembre al 29 dicembre

A partire da domenica 14 novembre e fino al 29 dicembre si terrà presso la Sala Estense di Ferrara, Piazza del Municipio 14, la rassegna cinematografica Estense d’essai – Il Boldini in Sala Estense a cura di ARCI Ferrara APS con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il progetto nasce dalla volontà dell’Associazione di proseguire l’attività cinematografica a fronte dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando la Sala Boldini, per la quale ARCI Ferrara ha gestito la programmazione per oltre trent’anni con passione e professionalità.

Ogni settimana, nel corso di 19 serate, la Sala Estense si trasformerà in cinema per due o tre giorni, con una doppia proiezione ogni domenica, giorno sempre fisso insieme al giovedì. L’obbiettivo è quello di offrire una programmazione cinematografica complementare all’offerta già esistente in città e in continuazione con quella che si è consolidata nel corso degli anni al Boldini. Oltre ai film d’essai in distribuzione nel circuito FICE (Federazione Italiana di Cinema d’Essai), saranno proposti proiezioni di cinema indipendente, documentari e restauri con lo scopo di arrivare non solo a un pubblico già appassionato e agli abituali frequentatori del Boldini, ma anche a studenti, curiosi e alla cittadinanza tutta.

Come da consuetudine dell’Associazione, si potranno vedere film sia doppiati in italiano che in versione originale sottotitolata, aspetto che in questo caso si è scelto di potenziare, aumentando il numero di proiezioni in lingua.

La programmazione inizierà domenica 14 novembre con una doppia proiezione alle 18,30 (v.o. sott.ita) e alle 21,00. Il film in visione sarà una anteprima durante quella che risulta essere la Giornata europea del Cinema d’Essai, ‘La Persona Peggiore del Mondo’ di Joachim Trier (Norvegia 2021, 121 minuti), commedia dall’ironia nordica premiata al Festival di Cannes che racconta la maturazione emotiva e sentimentale di una giovane trentenne norvegese. Seguirà mercoledì 17 novembre alle ore 21,00 in versione originale sottotitolata, Titane, secondo lungometraggio di Julia Ducournau e vincitore del 74º Festival di Cannes.

Tra le collaborazioni in programma, si menziona quella con il Centro di documentazione e studi sull’Unione europea (CDE) dell’Università di Ferrara e AICS nell’ambito di #EuroPartecipiamo, progetto finanziato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e patrocinato dal Comune: sabato 27 novembre e martedì 7 dicembre verranno proiettati due lungometraggi tra i finalisti del Premio LUX assegnato dal Parlamento Europeo. In cantiere per il futuro, si prevede anche una collaborazione con gli storici partner del mondo cooperativo Legacoop Estense, che supportano da sempre le iniziative legate al mondo del cinema Arci.

Un altro appuntamento speciale, in collaborazione con UCCA (Unione dei Circoli Cinematrografici Arci) e Arcigay, si terrà martedì 14 dicembre con la proiezione dell’ultimo documentario di Filippo Vendemmiati Let’s Kiss (Franco Grillini – Storia di una rivoluzione gentile) alla presenza del regista e altri ospiti. Ispirato al libro scritto da Grillini insieme a Laura Maragnani (“Ecce omo: 25 anni di rivoluzione gentile”), il film ripercorre gli anni di lotta gentile e creativa dell’attivista per i diritti civili.

Per garantire la qualità della visione, ARCI Ferrara ha deciso di spostare in Sala Estense il proprio proiettore professionale Sony per beneficiare dell’alta risoluzione in 4K. Inoltre sarà possibile godere del nuovo schermo acquistato dal Comune per la Sala.

I prezzi del biglietto restano invariati: intero a 7,50€ e ridotto a 5,00€ per soci ARCI, studenti con badge universitario, under 18 e over 60. Sarà inoltre possibile la prenotazione online.

Per accedere sarà necessario esibire il Green Pass, inoltre l’uso della mascherina durante la proiezione è sempre obbligatorio.

Per ulteriori informazioni e per scoprire la programmazione si potranno consultare i social (Facebook e Instagram) del Cinema Boldini e di Arci Ferrara e i relativi siti internet www.cinemaboldini.it e www.arciferrara.org.