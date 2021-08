Eutanasia Legale, +Europa Ferrara ancora in piazza per la raccolta firme

+Europa di Ferrara sarà ancora in piazza, area Duomo, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 a raccogliere le firme dei ferraresi.

“Le oltre 500.000 persone che hanno già firmato il referendum eutanasia legale rappresentano un fatto straordinario. Incarnano la speranza di rendere il Paese più libero e civile. Ora abbiamo, insieme, una nuova grande forza per cambiare le cose, attivando la democrazia, la partecipazione, il diritto” spiega Mario Zamorani, coordinatore +Europa Ferrara.

“Questo primo risultato è stato ottenuto senza che ancora nessuno dei grandi capi dei grossi partiti italiani abbiano invitato a firmare, e senza che i salotti televisivi della sera ne abbiano discusso. Con l’Associazione Luca Coscioni siamo grati alle migliaia di volontarie e volontari che stanno rendendo possibile questa impresa” continua Zamorani.

“Ora dobbiamo mettere in sicurezza il risultato, con l’obiettivo di raccogliere più di 750.000 firme. Vogliamo andare anche oltre, per fare capire quanto le persone siano avanti e pronte a decidere su come essere libere fino alla fine della vita” conclude il coordinatore +Europa Ferrara.