Ex Palaspecchi Ferrara, vicesindaco Lodi: “Caserma dei vigili terminata nel 2021” – VIDEO

Entro fine 2021 i lavori per la realizzazione della caserma della polizia locale, nell’area dell’ex Palazzo degli specchi, saranno conclusi. A dirlo è il vicesindaco Nicola Lodi che, dell’ex Palaspecchi, ha fatto per anni la propria battaglia politica

“Un nuovo tassello da aggiungere ad una zona che per anni è stata simbolo del degrado e dell’abbandono” Questo uno degli interventi del vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione dell’area dell’ex palazzo degli specchi di Via Beethoven.

L’area ancora da riqualificare, che comprende il palazzetto dello sport e le altre zone circostanti, rientra in un progetto unico per il quale la giunta ha invitato potenziali partner, pubblici o privati, a presentare proposte progettuali di riqualificazione,

“Una città nella città che al momento è abitata già da oltre mille persone, ha detto Lodi. “Un progetto di rigenerazione urbana, senza consumo di suolo con soluzioni ecosostenibili. Ed è per questo- continua Lodi- che ci appelliamo all’opposizione”

Intanto ci sono novità in arrivo per il cantiere della palazzina destinata a sede del comando della polizia locale e della biblioteca. Il progetto ha visto la crisi dell’impresa che doveva realizzare i lavori, di fatto ancora bloccati. Ma per fine 2021 – conclude Lodi – siamo sicuri di poter concludere il progetto”