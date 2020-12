Fagiolino & Friends: domenica 20 dicembre minifestival online di burattini e marionette tra Faenza e Comacchio

Dopo l’apertura della rassegna ‘I Colori del Natale’, che in diretta interattiva su facebook ha superato gli ostacoli del momento regalando al pubblico un pomeriggio di divertimento ed emozioni, burattini e marionette proseguono nella loro presenza su web, proponendo un evento speciale, con un ricco programma concentrato in un unico pomeriggio.

Domenica 20 dicembre avrà infatti luogo la seconda edizione di Fagiolino & Friends, un minifestival tra Faenza e Comacchio, dedicato al pubblico, agli operatori ed a tutti gli appassionati del mondo del Teatro di Figura.

Dopo la fortunata esperienza del 2019, l’evento si rinnova approdando sul web, pronto ad offrire un pomeriggio ricco di soprese e divertimento. Il programma partirà dalle ore 15,30 in collegamento da Faenza, dove l’Atelier delle Figure / Scuola per burattinai e contastorie aprirà le porte per un open day virtuale, con interventi di docenti, allievi e personalità di spicco del settore, tra i quali Stefano Giunchi (direttore dell’Atelier), Piero Corbella (Presidente ATF/AGIS), Alfonso Cipolla (Presidente UNIMA), Luca Loglio (Museo dei Burattini di Bergamo), Paola Serafini (La Voce delle Cose), Corrado Vecchi (Le Mani Parlanti), Roberta Colombo (Festival Arrivano dal Mare!), Fabrizio Montecchi (Teatro Gioco Vita), Sergio Diotti (narratore) e Gaspare Nasuto (burattinaio).

Alle 16,30 cominceranno gli spettacoli, secondo una formula inedita: in diretta streaming dal palco della Sala Polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio, tre compagnie si alterneranno in un duello all’ultima risata, tra divertimento e bastonate.

Il link per la visione dell’evento sarà disponibile nel giorno dello spettacolo su www.comacchioateatro.it

ACCESSO GRATUITO Spettacoli adatti a tutti a partire dai 3 anni. Info 349 0807587