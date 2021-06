Fake news: ancora volantini con notizie false sui vaccini

Ancora volantini falsi e allarmanti nelle buchette dei ferraresi.

Questa la segnalazione da parte dell’azienda Usl che ha denunciato l’accaduto agli organi competenti.

Secondo l’azienda di via Cassoli sarebbero nuovamente in distribuzione, sul territorio provinciale estense, volantini che secondo la sanità pubblica riporterebbero informazioni senza alcun fondamento scientifico e allarmanti sui vaccini in uso.

Sono infatti riportati contenuti che non sono suffragati da nessun studio, aggiungono dall’azienda Usl.

A seguito della prima distribuzione di volantini falsi, nell’aprile scorso, l’Azienda ha attivato una campagna d’informazione contro le fake news che anche Telestense ha trasmesso attraverso i propri canali.