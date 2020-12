Farmacie ospedaliere e punti di erogazione diretta AUSL di Ferrara, Argenta e Lagosanto chiuse al pubblico per inventario

Farmacie ospedaliere e punti di erogazione diretta AUSL di Ferrara, Argenta e Lagosanto tutte le chiusure al pubblico per inventario. Per consentire l’annuale procedura d’inventario di fine anno le farmacie dei presidi ospedalieri e i punti di distribuzione diretta dei farmaci dell’Azienda USL di Ferrara resteranno chiusi al pubblico, per l’intera giornata, con il seguente programma:

– Ferrara: Distribuzione Farmaci presso la Casa della Salute Cittadella San Rocco, lunedì 14 dicembre

– Argenta: Farmacia OSPEDALE “MAZZOLANI-VANDINI”, Via Nazionale 7, martedì 15 dicembre

– Lagosanto: Farmacia OSPEDALE “DEL DELTA”, Via Valle Oppio 2, mercoledì 16 dicembre

L’azienda si scusa per il disagio.