FAUSTO MOLINARI CONFERMATO PRESIDENTE “ATLETI OLIMPICI E AZZURRI D’ITALIA”

Si è svolta nella mattinata di sabato 13 febbraio, presso il Pala4T “Gino Piffanelli”, l’assemblea ordinaria elettiva della Sezione di Ferrara dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Anche in un anno difficile per tutto l’associazionismo sportivo l’assemblea, regolarmente costituita in presenza con la maggioranza dei soci presenti (la presidenza della stessa è stata affidata a Luciana Boschetti Pareschi e la segreteria a Mirko Rimessi), si è svolta come da consuetudine, con la relazione morale ed economica del Presidente uscente Fausto Molinari, e l’approvazione (unanime) dei bilanci consuntivo e preventivo. Molinari ha ricordato che il 2020 era partito con la collaborazione organizzativa alla Befana dello Sport per poi, come tutto il mondo sportivo, arenarsi a causa della pandemia. Questo non ha però impedito all’associazione di far vale il proprio supporto a molte iniziative, anche online. Tra queste la partecipazione attiva al progetto nazionale iniziato durante l’estate “Anni d’Argento” per la promozione dello sport Over 64, reso possibile grazie alla Polisportiva Doro e, nel mese di settembre, la celebrazione del 60° anniversario del Bronzo Olimpico dell’Azzurrissimo Ferrarese Orlando Polmonari, portati avanti dalla Palestra Ginnastica Ferrara. Si è dunque proceduto alle operazioni di voto che hanno visto il voto unanime di conferma di Fausto Molinari alla guida della sezione, con delega per partecipare alle elezioni del nuovo Presidente Nazionale (che dovrà per forza di cose cambiare essendo l’attuale, Stefano Mei, eletto alla prestigiosa presidenza della FIDAL). Unanimità anche nel voto (sempre segreto, come quello del presidente) relativo alla scelta dei tre consiglieri: il ruolo sarà affidato a Natalino Patria, Franco Nobili e Davide Conti. Quest’ultimo subentra a Giuseppe Moretti, che ha scelto di non ricandidarsi per motivi lavorativi e ringraziato dall’assemblea per il lavoro svolto. Ringraziamenti estesi alla 4 Torri Pallacanestro per l’ospitalità offerta all’associazione per lo svolgimento di questo momento di vita democratica della sezione. Durante il primo consiglio direttivo, previsto in modalità telematica, il Presidente e i 3 consiglieri assegneranno le cariche interne previste (vicepresidente, segretario e tesoriere).