“Favole sotto gli alberi 2021”: al via con ‘Il Baule Volante’ ai Giardini del Grattacielo

Torna a presentarsi al pubblico dei bambini ferraresi uno degli spettacoli più rappresentati e premiati della compagnia ‘Il Baule Volante’, ovvero “Il sogno di Tartaruga – Una fiaba africana”, che nel corso di vent’anni di vita e di tournée ha totalizzato quasi 900 rappresentazioni e raccolto diversi premi nazionali, tra cui il “Premio Gianni Rodari per il Teatro”.

Si tratta dell’ intensa narrazione di una fiaba tradizionale dell’Africa subsahariana. La messa in scena si avvale di divertenti pupazzi e di una trascinante colonna sonora eseguita dal vivo su strumenti etnici provenineti non solo dall’Africa, ma anche da tutti gli altri continenti. La storia vede protagonisti gli animali della savana. In particolare la Tartaruga con il suo tentativo di realizzare un grande sogno: trovare l’albero magico su cui crescono tutti i frutti della terra.

Per farlo chiede aiuto agli altri animali, ma tutti ridono. “E’ solo un sogno”, dicono. “No”, replica Tartaruga, “sono sicura che esiste davvero”. Molti allora sono quelli che cercano di precedere Tartaruga nella ricerca dell’albero meraviglioso. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo, affinché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspetta, con la sua nota pazienza, e così, alla fine…

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, una terra che si immagina piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che Il Baule Volante ha voluto raccontare la storia, con vivacità e con tanta musica, come in un sogno. I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da grandi pupazzi animati a vista.

Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età: balaphon, affuscé, djembé, kalimba, guiro, gokagui ma anche flauto dolce, cavigliere, sonagliere… sono solo alcuni dei numerosissimi e splendidi strumenti musicali che accompagnano lo svolgimento della storia e che alla fine saranno illustrati e spiegati al pubblico in un trascinante dopo-spettacolo.

Andrea Lugli, storico fondatore della compagnia, racconterà la storia animando e dando voce con ritmo e verve a tutti i personaggi

Bravissimi i musicisti, che lo accompagneranno: Stefano Sardi, cantante e performer della compagnia Collettivo Cinetico e il maestro Mauro Pambianchi, leader del gruppo musicale Cisalpipers, straordinario percussionista, già vincitore di numerosi festival nazionali e internazionali di musica etnica e di strada.

Per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.

Inizio spettacoli: ore 21,15 (entrata consentita dalle 20,30)

Ingresso ad offerta libera.

Prenotazione consigliata alla pagina web

https://www.ilbaulevolante.it/rassegne/favole-sotto-gli-alberi/

Informazioni: Il Baule Volante – 329 4190942.