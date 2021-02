Tragedia a Bondeno, donna trovata morta. Fermato il convivente

A Bondeno, in queste ore, è accaduto un gravissimo fatto di sangue che vede vittima una donna di 48 anni, Rossella Placati, separata con due figli. Fermato il convivente



Sul posto, a Borgo San Giovanni, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Bondeno per accertare i fatti. Chiusa dagli investigatori la circolazione nel borgo, questa mattina, per non inquinare le prove: l’ipotesi su cui si sta lavorando è quella dell’omicidio. Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto questa mattina all’alba nella casa della vittima.

La donna, trovata con la testa fracassata, presumibilmente è stata colpita con un oggetto contundente.

Sono in corso rilievi da parte dei carabinieri nell’appartamento e indagini, con il pm di turno che sta sentendo alcune persone. L’ipotesi è di un omicidio

Articolo in aggiornamento