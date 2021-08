Ferragosto ai lidi, Negri: “Boom presenze”. Bilancio controlli fine settimana

Comacchio inizia a fare la conta dei bilanci dei controlli del fine settimana e intanto festeggia per il “tutto esaurito” ferragostano.

Boom di presenze sul litorale comacchiese, come non succedeva da anni dicono dal Comune, complice anche la scelta di vacanze dietro casa per molti come già avvenuto nell’estate 2020, la prima in epoca pandemica.

Lidi pieni quindi di ferraresi e di turisti italiani oltre che stranieri, “sold out” in molte attività ricettive della costa. Soddisfatto il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, che ha ringraziato le forze dell’ordine per il lavoro svolto nell’ultimo fine settimana.

Passato il Ferragosto, il comando della polizia locale di Comacchio presenta il report di attività. 27 pattuglie e 54 uomini e donne impegnati nei sette lidi a partire da venerdì 13 agosto. Centinaia sono state le telefonate e le richieste di informazioni e interventi giunte alla centrale radio operativa del comando, tantissime per passi carrai ostruiti e una anche per un incidente stradale.

Il fine settimana di Ferragosto è stato anche il secondo per il green pass obbligatorio in alcune attività. Agenti impegnati infatti nei controlli di ristoranti e sale giochi, dove è stato rilevato il rispetto da parte dei gestori e dei clienti dell’obbligo della certificazione verde.

Non si è fermata la lotta all’abusivismo commerciale. Sabato pomeriggio, a Lido di Spina, Estensi e a Porto Garibaldi, sequestrata moltissima merce tra cui vestiti, accessori per l’abbigliamento, occhiali, borse, ciabatte, articoli per la casa e quasi settemila pezzi di bigiotteria oltre che oggettistica in legno e giocattoli.

Inoltre, nell’arenile a Porto Garibaldi, un venditore abusivo di granite è stato multato per oltre 10 mila euro, a cui è stata anche sequestrata l’attrezzatura e le bottiglie di sciroppi di vari gusti: tutti prodotti privi di autorizzazione alla vendita alimentare.