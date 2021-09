Ferrara, 44 biciclette rubate nel garage. Denunciati padre e figlio

Un deposito di bici rubate in pieno centro città. E’ quello individuato dai carabinieri di Ferrara dopo un’indagine partita lo scorso anno. I militari hanno perquisito un’abitazione ed il garage di pertinenza in via Canonici trovando 44 biciclette rubate

A finire nei guai un uomo di 79 anni, G.C., pensionato e già noto alle forze dell’ordine ed il figlio, G.G. di 57 anni, entrambi denunciati per ricettazione, in stato di libertà

Alcune biciclette sono già state restituite ai proprietari, mente per molte altre non si conoscono ancora i proprietari. Per questa ragione i cittadini che avessero subito il furto negli ultimi tempi, sono pregati di contattare la Stazione dei Carabinieri di Ferrara, per verificare se, tra quelle in sequestro, figuri anche quella a loro rubato

Si dovranno presentare al Comando dell’Arma, muniti della denuncia di furto e, se disponibile una foto della bici, in modo da agevolare le procedure di riconoscimento e restituzione della refurtiva.