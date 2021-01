Ferrara, 86enne alla guida dell’auto investe donna in bici e se ne va. Scatta la denuncia

Aveva urtato, a bordo della sua Chevrolet Matiz, una donna in bicicletta e si è allontanato senza fermarsi ma è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Ferrara. A finire nei guai un uomo di 86 anni, residente in città

L’incidente è avvenuto martedì 5 gennaio, all’incrocio tra via Trotti Mosti e via Ungarelli.

La donna, di 35 anni residente in città, è andata in ospedale per farsi medicare e ha avuto una prognosi di dieci giorni per le contusioni. Poi ha presentato querela e i militari hanno rintracciato l’anziano automobilista, che ora dovrà rispondere di lesioni personali colpose e omissione di soccorso.