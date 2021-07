Ferrara accoglie la pellegrina Cindy Chopard in viaggio a piedi da 10 mesi con un’asinella e una cagnolina

Dieci mesi in cammino, dalla Francia a Roma e ritorno, con la compagnia di un asinello e un cagnolino. La storia di Cindy Chopard nelle ultime ore ha incrociato anche Ferrara dove la pellegrina ha sostato per circa un giorno accolta dal cohousing San Giorgio di via Ravenna.

“È stata una gioia grande poterla incontrare, la sua è stata una presenza molto discreta, non ha infatti chiesto niente più del necessario e si è sistemata con una tenda in giardino, con i suoi due adorabili animali”, racconta Alida Nepa, titolare del cohousing. L’incredibile storia di Cindy Chopard inizia a settembre 2020 quando, dopo essersi licenziata dall’azienda in cui lavorava, nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno è partita dalla località transalpina di Pontarlier, al confine con la Svizzera, alla volta di Roma.

Giunta nella capitale dopo un lungo cammino, ora sta rientrando percorrendo la via Romea Germanica. Dopo Ferrara la sua prossima meta sarà Padova, con tappe previste a Polesella, Rovigo, Santa Maria d’Adige, Monselice. Con lei, in questo lungo viaggio, ci sono l’inseparabile asinella Nenette, di oltre sedici anni, e la cagnolina Mina. Insieme hanno attraversato le Alpi, lo scorso inverno, anche percorrendo luoghi con neve altissima, lungo i percorsi della via Francigena.

Contattata telefonicamente Cindy ha voluto ringraziare per l’accoglienza chi l’ha accolta lungo il cammino. A tenere traccia delle tappe e delle accoglienze ricevute è Angela Seracchioli, emiliana di origine ma da anni ad Assisi per occuparsi proprio di cammini (ha ideato nel 2004 un tracciato sui passi di Francesco d’Assisi, da qui la sua guida “Di qui passò Francesco”, tradotta in diverse lingue). “Cindy ci ha raccontato la sua storia, il suo viaggio incredibile di dieci mesi a piedi – racconta Nepa -. È una persona speciale che sta compiendo un’impresa straordinaria e importante, nel segno dei valori in cui crede. Rimarrà una bella pagina nella storia del nostro cohousing”.