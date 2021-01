Ferrara, agenti di polizia soccorrono anziana 90enne caduta in casa

Nella serata di ieri gli Agenti delle Volanti hanno soccorso una 90enne che, sola in casa, era caduta e poi non era riuscita a rialzarsi. La chiamata alla sala operativa da un vicino di casa allarmato dai lamenti dell’anziana provenienti dall’interno dell’appartamento e dal fatto che non rispondeva a telefono.

Sul posto gli Agenti si sono trovati costretti ad aprire forzatamente la porta d’ingresso, temendo per la sua incolumità .

All’interno si sono trovati dinanzi alla porta del bagno chiusa in quanto bloccata dal corpo a terra della donna che, seppur cosciente, era incastrata con un piede sotto al mobile del bagno che le impediva di alzarsi ed aprire la porta.

Gli operatori, dopo essersi sincerati delle condizioni e rassicurata la signora, sono riusciti a crearsi un piccolo spiraglio di apertura che permetteva ad un agente, non con poca fatica, di accedere all’interno del bagno, spostare leggermente la donna per permettere l’apertura della porta e prestare una prima assistenza coprendola con una coperta in attesa dell’arrivo del personale sanitario. L’anziana signora, cosciente, ma dolorante a seguito della caduta, non ha riportato traumi