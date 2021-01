Si svolgeranno domani mattina, venerdì 8 gennaio, alle 8.45 le eseque dell’ex senatrice Renata Talassi, storica esponente del Partito Comunista ferrarese, impegnata a lungo, nella sua sua vita anche come Presidente Udi in tante battaglie per i diritti delle donne.

La ricorda in questa testimonianza Ansalda Siroli, che ne fu amica e compagna di militanza politica, anche lei presidente dal 1993 al 2008 e figura mitica dell’ Udi ferrarese