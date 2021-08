Ferrara avrà centro congressi polivalente vicino al centro. Art bonus per la Prospettiva – INTERVISTA

Estate tempo di lavori. Nella settimana che precede il Ferragosto, sono tanti i cantieri sparsi per la città.

Ma in Comune e in assessorato ai lavori pubblici si sta lavorando anche ai grandi progetti che interesseranno Ferrara, come l’art bonus con cui coinvolgere i private per restaurare la Prospettiva di medaglie d’Oro e un nuovo centro congressi polivalente che sorgerà vicino al cuore cittadino.