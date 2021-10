Ferrara, azzannato da un pitbull mentre passeggiava in Via Ippogrifo

E’ successo ieri sera, verso le 21, in Via Ippogrifo a Ferrara, zona Rivana Garden. A chiamare i carabinieri è stato l’uomo aggredito dal cane, che per fortuna non ha riportato gravi ferite

Il cane, che era libero e senza museruola, si è allontanato e non è stato rintracciato

In corso ora le verifiche, da parte dei carabinieri, per identificare il proprietario del pitbull, che dovrà rispondere della violazione dell’obbligo di condurre i cani al guinzaglio