FERRARA BASEBALL: la preparazione nella fase decisiva

Con un modulo specifico per lanciatori e ricevitori

Aumentano le temperature, si allungano le giornate, e il Ferrara Baseball raddoppia la preparazione. Il clima gentile del mese di gennaio ha convinto lo staff tecnico ad aumentare le sedute di allenamento, inserendo a partire da febbraio un modulo specifico il sabato pomeriggio. Una strategia in linea con quanto realizzato da altre realtà del batti e corri italiano; una scelta che permetterà di aumentare ma soprattutto differenziare i carichi di lavoro: nel weekend, infatti, l’impianto di Marrara sarà “riservato” ad allenamenti specifici, partendo doverosamente con la preparazione di lanciatori e ricevitori. A coordinare i lavori del primo gruppo, l’Istruttore Fabio Abetini: lanciatore lui stesso, tecnico ducale dal 2014, negli anni “Abe” ha arricchito il proprio bagaglio di competenze con importanti aggiornamenti, facendosi pioniere (tra i primi in Emilia Romagna) del metodo proposto dal maestro americano Ron Wolforth. “Puntiamo a formare correttamente i movimenti di base di un’efficace azione di tiro”, spiega Abetini, “Rispettando le caratteristiche di base dell’atleta, e con particolare attenzione alla prevenzione di infortuni che, anche se poco significativi a breve termine, possono compromettere l’efficienza e la durabilità delle prestazioni individuali nel corso della carriera.”

Allo stesso tempo si lavora per preparare un adeguato numero di ricevitori, come spiega il tecnico Alessio Marzaduri: “Come sostiene l’americano Jerry Weinstein, quello del catcher è forse il ruolo più completo e complesso nel baseball; il ricevitore non è solo il bersaglio del lanciatore, ma il vero e proprio regista della squadra: dalla sua preparazione e competenza passano le scelte tattiche della difesa, e spesso la tenuta mentale del gruppo nei momenti di difficoltà”. Ruoli chiave, che richiedono adeguata attenzione. Preparazione fisica mirata, esercizi propedeutici ed avanzati, lavoro individuale e a piccoli gruppi. Sfruttando le più moderne opportunità di trasmissione delle informazioni, i tecnici garantiranno formazione anche in remoto, assegnando agli atleti attività da svolgere a casa e predisponendo una serie di tutorial sulla corretta esecuzione dei fondamentali. Entro marzo, lo staff ferrarese prevede di introdurre specifiche sessioni anche per l’addestramento in battuta.