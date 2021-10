FERRARA BASEBALL: si rinnova lo staff

E il centro sportivo di Marrara sarà aperto tutti i giorni

Come anticipato tra le righe nelle ultime settimane, il Ferrara Baseball ha concluso una massiccia operazione di consolidamento del settore tecnico in vista della stagione sportiva 2022, presentata nel corso dell’Assemblea ordinaria dei Soci svoltasi sabato 16 ottobre. Il Presidente Squarzanti entra nel dettaglio: “L’Associazione ha in mente un progetto di sviluppo biennale, che punta ad aumentare i numeri del vivaio e garantire massime opportunità agli atleti. Raddoppieremo l’offerta formativa, con allenamenti differenziati per età e categorie, sessioni straordinarie per la preparazione atletica, sedute di perfezionamento dei lanciatori e della battuta”.

Il Centro Sportivo di Marrara, insomma, sarà aperto tutti i giorni. Alle cattedre, un gruppo fortemente rinforzato che parte dalle conferme di Alberto Bassi, Fabio Abetini, Alessio Marzaduri e Michele Benetti, al loro sesto campionato sulla panchina del duca; Abetini si occuperà prevalentemente della preparazione dei lanciatori, Marzaduri della categoria Under12. Benetti, oltre a proseguire la gestione della formazione amatoriale adulti (Survivors), affiancherà i pulcini della categoria Minibaseball insieme alla sorprendente Giulia Morsiani, forte degli ottimi risultati ottenuti al suo primo incarico nell’ultimo campionato. Dopo un anno sabbatico rientra in forza anche Stalyn Bell Mulen, cubano particolarmente votato all’insegnamento della battuta: sarà impegnato con la squadra Under 15. Ma non mancano vere e proprie novità. Entrano nel gruppo i dominicani Eleodoro Santos Ortega, Calixto Mateo Salomon e Josè Gregorio Rivera: un passato in campo ad alto livello tra patria e Italia, i tre caraibici arrivano a Ferrara dopo varie esperienze in prestigiose realtà della Regione (Bologna, Forlì, Sasso Marconi). L’Associazione sta stringendo alcuni contatti per inserire nello staff anche un preparatore atletico qualificato.

Per estrazione, competenze ed esperienze, il nuovo staff appare un mosaico davvero vario e interessante, che la Società ha posto sotto l’ala protettiva di un consulente di primissimo piano: il Dott. Franco Ludovisi. Sui campi da baseball dagli anni ’50, Ludovisi ha vinto ovunque e a tutti i livelli prima come giocatore (anche Nazionale), poi come allenatore e perfino nei molti incarichi da dirigente. Negli anni alla guida di tutte le categorie giovanili azzurre, oltre alla nazionale militare e alla rappresentativa universitaria, talent scout di innumerevoli campioni del panorama nostrano, Ludovisi è stato introdotto nella Hall of Fame della Federazione Italiana Baseball Softball nel 2009.

Come primo atto del nuovo ciclo, proprio Ludovisi ha premiato simbolicamente la rappresentativa Esordienti per il brillante campionato appena concluso.

Iniziano da lunedì 18 ottobre gli allenamenti della nuova stagione: Under 15 il lunedì e venerdì, Under 12 ed Esordienti il martedì e giovedì, preparazione atletica il sabato.