Ferrara: Befana del Poliziotto, la solidarietà per i bambini e per il personale del S.Anna di Cona

Grande vicinanza della Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara nei confronti dei piccoli degenti dell’Ospedale di Cona (Fe)e del Personale medico impegnato nella lotta al Coronavirus.

“La BEFANA DEL POLIZIOTTO, organizzata in collaborazione con il Presidio Ospedaliero del Sant’Anna di Cona (Fe), è quest’anno alla sua 15° edizione. Come ogni anno dal 2005, nella mattinata del 6 gennaio alle 11.00, una delegazione di agenti della Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ferrara, diretti dalla dottoressa Maria Nicoletta Toscani e con la Comandante, Dottoressa Annalisa Gadaleta, si sono recati, insieme al Responsabile della Sanità penitenziaria, Dottor Diego Arcudi, presso l’Ingresso principale dell’Ospedale di Cona; qui c’è stata la consegna ai vertici dell’Ospedale di Cona, Dottor Marco Sandri, Primari Cavallesco, Anania e Strada, di giochi e doni, che saranno consegnati a piccoli ospiti ammalati i del Reparto di Pediatria ed Oncologia Pediatrica, che di diverse ceste di prodotti di salumi, formaggi e conforto salati per il personale medico e sanitario, così alacremente e preziosamente impegnato nella cura al Covid. “Carissimi Dirigenti, Medici, infermieri ed operatori sanitari tutti dell’Ospedale Sant’Anna di Cona (Fe), in questa giornata dell’Epifania, che apre il 2021, vogliamo comunicare a tutti Voi il ringraziamento della Casa Circondariale di Ferrara e degli Agenti, gli Uomini e le Donne della Polizia Penitenziaria per la vostra opera instancabile quanto preziosa.Voi, da sempre, studiate, vi adoperate e combattete per la Vita, per dare salute, ma anche sollievo e speranza, a tutti gli ammalati, i più deboli, i cittadini tutti che hanno bisogno del vostro prezioso lavoro, ed in questi mesi, instancabilmente e senza mai risparmiarVi, vi siete sacrificati, ancor di più ed alacremente, per tutti noi. Non vi è un modo per ricompensarVi per ciò che state facendo; Vi siamo vicini e ed infinitamente grati”.

Il Direttore, la Comandante ed il Reparto tutto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Costantino Satta” di Ferrara