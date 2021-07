La rinascita e la riqualificazione dei borghi di periferia

Ferrara riparte dalle periferie. Ha preso il via il progetto “Con le frazioni”, iniziativa volta alla rinascita e alla riqualificazione dei borghi del Comune di Ferrara.

“Ferrara con le frazioni” vi racconterà ogni mese le richieste dei cittadini ed i lavori dell’amministrazione, per un nuovo volto dell’intero territorio comunale.

“Ferrara con le frazioni”, il nuovo appuntamento di Telestense in collaborazione con il Comune di Ferrara, è in onda ogni martedì alle 21.30 e in replica il mercoledì alla stessa ora su Telesanterno.