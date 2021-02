Fuori casa durante il coprifuoco, multe a Ferrara

Sono fioccate le multe ieri sera a Ferrara da parte della Polizia nei confronti di chi era fuori casa dopo il coprifuoco che scatta alle ore 22.

Sette sanzioni da 400 euro l’una per altrettante persone.

Quattro, tra i 23 e i 30 anni, sono stati trovati a passeggiare in via Palestro, vicino a piazza Ariostea, uno di loro era anche ubriaco sostiene la Polizia. La giustificazione? “Eravamo stanchi di stare in casa” avrebbero riferito agli agenti.

Altre tre persone venivano fermate e controllate in piena notte, in centro, senza fornire motivi validi per essere fuori casa.

Un altro ferrarese invece, sempre ieri, è stato sanzionato dalla Polizia per non avere indossato la mascherina, avrebbe dichiarato: “non serve a nulla”.