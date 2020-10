Fe Arte, successo per Banksy in attesa di Ligabue. Cosa succederà quando Diamanti chiuderà? – INT. SGARBI

Come è andata la mostra di Banksy a palazzo Diamanti a Ferrara, ecco i numeri che dimostrano come si siano superate le aspettative.

Intanto ci si sta preparando ad accogliere le 107 opere di Ligabue, dal 31 ottobre al 5 aprile 2021.



In collegamento con la conferenza sui dati di Banksy, c’era anche il presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, che è intervenuto su più questioni, in particolare su chi sostituirà temporaneamente Palazzo Diamanti e Palazzo Massari chiusi entrambi per lavori nel 2021.

Nelle idee di Sgarbi, Casa Minerbi che attualmente ospita la Fondazione Bassani e Palazzo Koch in corso Giovecca, attuale sede Bper, potrebbero rivestire un ruolo importante per la cultura ferrarese durante la chiusura causa cantiere in particolare dei Diamanti.

Sentiamo alcuni momenti salienti del pensiero di Sgarbi sul futuro culturale di Ferrara dei prossimi anni.