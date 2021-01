Ferrara: due ferraresi vittime della ‘truffa del bancomat’, scatta la denuncia

Nel mese di agosto 2020 due amici, un uomo e una donna, hanno presentato denuncia per il reato di truffa. In particolare l’uomo aveva posto in vendita sul sito e-commerce subito.it un tavolo del valore di 2.000 euro. La vittima riceveva una telefonata da parte di una presunta acquirente che si dichiarava interessata all’acquisto del mobile e, dopo aver trovato l’accordo, suggeriva al venditore di recarsi presso uno sportello ATM Bancomat al fine di ottenere la somma pattuita.

Seguendo le indicazioni fornite per telefono dalla presunta acquirente, la parte lesa inseriva il bancomat e dopo aver selezionato “ricarica Postepay”, digitava ingenuamente le cifre indicate dal malfattore come numero “ dell’ordine di acquisto” , per poi confermare e gli veniva sottratta la somma di 1.200 euro.

La truffatrice riferiva che l’operazione non era andata a buon fine e per tale motivo doveva essere ripetuta con un ulteriore transazione. L’uomo chiedeva all’amica con cui si era recato allo sportello bancomat di poter utilizzare la sua carta posta pay per effettuare le operazioni; alla donna veniva truffata un importo di circa 900 euro.

I due non si rendevano contro di essere stati raggirati avvedendosene solo dopo aver controllato gli estratti conto e quindi di essere rimasti vittime di una truffa da parte della finta acquirente, che era riuscita a farsi accreditare la somma totale di circa 2.100 euro attraverso l’inserimento del pseudo ordine di acquisto.

Il truffatore si rendeva irreperibile disattivando il numero del cellulare e utilizzato nella fase di contrattazione e durante l’ingannevole ricarica.

Al termine delle indagini, gli agenti della Polizia Postale sono riusciti ad accertare l’identità dell’intestatario della carta prepagata e a denunciare in stato di libertà alla competente A.G. un cittadino italiano S.U., residente a Brescia.

(a cura della Questura di Ferrara)