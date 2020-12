Ferrara e il sogno (svanito)  di una moderna metropoli. Interv. Arch. Alberto Guzzon.

“Novecento. Ferrara, il sogno di una moderna metropoli” è il titolo del nuovo libro storico-fotografico di Alberto Guzzon , architetto ferrarese, impegnato, in questa fase della sua ricerca sulla città di Ferrara e il suo territorio, nella rivisitazione dei segni urbanistici dello sviluppo industriale della città nei primi decenni del ‘900.

Del libro, già presente in alcune librerie della città e in attesa di una presentazione pubblica a Ferrara, si parla nell’intervista “A tu per tu” in onda venerdì sera alle 22.20 su Telestense.

Eccone un flash