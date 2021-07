Ferrara, ecco nuovo sito del Comune – VIDEO

È online da oggi il nuovo sito del Comune di Ferrara.

La simbolica messa in rete è stata realizzata in conferenza stampa dal sindaco di Ferrara Alan Fabbri che – cliccando con un mouse sul pulsante ‘futuro’ – ha decretato la fase d’avvio del nuovo portale, che – è stato evidenziato dai tecnici – arriva a quasi vent’anni dal precedente.

Il sito si presenta con una home page moderna, un nuovo layout grafico, una più sistematica suddivisione delle informazioni, notizie in apertura scorrevoli e un accesso diretto a tutti i principali servizi del Comune.

Una parte specifica è dedicata all’offerta della città e agli eventi.

I contenuti sono stati suddivisi in 4 sezioni principali: Amministrazione, novità, servizi, documenti e dati.

“La parola digitalizzazione è continuamente utilizzata e al centro delle sfide del Pnrr: oggi abbiamo dato un esempio concreto di che cosa significhi investire in questo settore: un investimento per il futuro” ha detto il sindaco Alan fabbri in conferenza.