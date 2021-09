Ferrara: falso allarme bomba alla Chiesa di Santo Spirito

E’ scattato nella notte del 31 agosto 2021, con una telefonata al 112 dei Carabinieri, l’allarme per un possibile ordigno abbandonato sulla porta d’entrata della Chiesa di Santo Spirito, di via Montebello a Ferrara. Sul posto veniva inviata una pattuglia della Stazione di San Bartolomeo in Bosco (Fe) che, dopo aver delimitato la zona, informava la Centrale Operativa della presenza di un trolley nero sospetto appoggiato al portone d’ingresso della chiesa, apparentemente in buono stato ma senza alcuna indicazione del proprietario o elementi che potessero ricondurre alle ragioni del suo posizionamento o abbandono.

Venivano quindi allertati i Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Carabinieri di Bologna, che intervenivano prontamente sul posto. Gli specialisti, mediante l’utilizzo di robot attrezzati effettuavano una radiografia del trolley per verificarne il contenuto, prima di procedere alla rimozione ed apertura. L’accertamento permetteva agli artificieri di stabilire che la valigia era vuota, per cui l’allarme rientrava.

Restano da chiarire le ragioni che hanno indotto l’ignoto possessore del trolley ad abbandonarlo proprio a ridosso della porta della chiesa. I Carabinieri hanno acquisito i video dei sistemi di sorveglianza della zona, al fine di risalire all’autore del gesto e definirne le motivazioni ed eventuali responsabilità.