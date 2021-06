Ferrara Film Festival: il Dragone alla carriera a Mike Newell

Il Ferrara Film Festival 2021 si conclude al Cinepark Apollo con la consegna dei Golden Dragons Awards. Premio speciale alla carriera per il regista inglese Mike Newell.

La consegna dei Golden Dragons Awards alle opere vincitrici tra le trentatré in concorso ha chiuso la sesta edizione del Ferrara Film Festival, al termine di una settimana ricca di appuntamenti e proiezioni in città tra film, documentari e cortometraggi.

La cerimonia finale, che si è tenuta al Cinepark Apollo di piazza Carbone nella serata di domenica 6 giugno, ha visto in platea anche Carmela Pace, presidente nazionale di Unicef Italia, Matteo Fornasini, assessore al Turismo dell’amministrazione comunale estense, e Paola Peruffo, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Ferrara.

“Dopo sei anni – ha commentato il direttore artistico Maximilian Law, accompagnato sul palco da Claudia Conte, madrina d’onore della serata – vedere in prima fila mostri sacri del cinema, attori e registi di fama nazionale e internazionale, mi riempie il cuore di felicità. Il festival quest’anno è andato al di là di qualsiasi aspettativa e questo non ci può che rendere felici ed entusiasti del traguardo raggiunto”.

Nel corso della serata, il pubblico presente in sala ha potuto ascoltare dal vivo l’esibizione del cantante e autore Emanuele Picozzi, già vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il Disco di Platino e il Disco d’Oro Radiofonico nel Regno Unito. Tra i premiati, oltre ad Alessandro Haber, il regista britannico Mike Newell, a cui è stato consegnato il Golden Dragon Award alla carriera internazionale: “Sono estremamente onorato di poter ricevere il Dragone d’Oro – ha sottolineato il cineasta inglese -. Ferrara è una città davvero fantastica. Essere presente a questo festival giovane, fresco e anche molto dinamico, è un motivo di vanto e orgoglio per me”.