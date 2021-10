Ferrara food festival, il premio Diamante Estense a Igles Corelli

Da venerdì 5 a domenica 7 novembre Ferrara è in festa per il Ferrara Food Festival, un modo per vivere la città tramite le sue eccellenze enogastronomiche con spettacoli, animazione e grande intrattenimento, eventi dedicati agli appassionati e gourmet lovers con degustazioni e show cooking oltre a momenti informativi e culturali con mostre, convegni e laboratori didattici per i più piccoli.

Se di eccellenze si parlerà non poteva mancare il nome di Igles Corelli che sarà premiato sabato 6 novembre alle ore 18.00.

Il re del food di Ferrara che negli anni si è particolarmente contraddistinto nel promuovere le eccellenze del territorio e maestro indiscusso della ristorazione italiana oltre che volto noto di Gambero Rosso Channel con il suo programma “Il gusto di Igles”, e Coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy. Agli inizi degli anni Ottanta apre nel territorio ferrarese, ad Argenta, sua città natale, un ristorante che ha fatto la storia della cucina stellata e che ha dato lustro a Ferrara e alla sua tradizione culinaria: Il Trigabolo di Argenta, due stelle Michelin poi con La Locanda della Tamerice di Ostellato, una stella Michelin.

“Sono molto orgoglioso di questo premio, ho dedicato 132 ore in televisione e sono riuscito a far pubblicare oltre 2700 articoli sulla gastronomia di Ferrara, perché il mio territorio e le sue eccellenze enogastronomiche sono sempre state al primo posto nel mio cuore- dichiara Igles Corelli- e tanto ancora deve essere fatto per far conoscere tutte le particolarità e le ricette tipiche, penso che il Ferrara Food Festival si un bel passo avanti nella promozione della città”.