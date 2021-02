Ferrara, gli agenti di polizia salvano due labrador

Nelle prime ore del mattino di ieri, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Ferrara veniva inviata nei pressi di Via Modena all’altezza del parcheggio del supermercato “INS” in quanto una cittadina aveva segnalato al numero di emergenza 113, che una coppia di cani di razza “Labrador”, vagava senza una meta precisa nel bel mezzo del traffico.

Gli agenti della Polizia di Stato giunti sul posto, trovavano i due animali sprovvisti di un qualsiasi tipo di guinzaglio o collare e non esitavano a metterli in sicurezza usufruendo del materiale in dotazione, quali fasce in velcro, adattandole a guinzagli improvvisati.

Successivamente attendevano personale del canile, già prontamente contattato dalla locale S.O., per la loro presa in carico.

Grazie ai veterinari con la lettura del microchip i due labrador venivano, poche ore dopo, riconsegnati ai legittimi proprietari.

Cosa fare dunque in caso di ritrovamento di un animale abbandonato, ferito o in situazione di pericolo? Anzitutto, contattare il numero di emergenza che metterà il cittadino in contatto con gli operatori tecnici, attivi h 24, che interverranno a recuperare l’animale e, se possibile, all’identificazione dello stesso (tramite lettura microchip) e, a seconda dei casi, al rintraccio del padrone o al trasferimento presso una struttura veterinaria o presso il canile o rifugio convenzionato più vicino. Si ricorda che, in caso di avvistamento di un animale su strada, bisogna evitare di fermarsi e scendere dall’auto nel tentativo di bloccare l’animale perché si rischia di essere coinvolti in un incidente.