FERRARA HOCKEY FA SUO IL BIG-MATCH CON ASIAGO

Inizio equilibrato e rush finale vicente, 7-39, per i ragazzi di coach Buzzo

Ferrara – Asiago era certamente la partita di cartello della trascorsa giornata del massimo campionato di Hockey Inline, partita bella combattuta e che ha visto il Ferrara portare a casa una netta e preziosa vittoria ai danni dell’Asiago.

La gara si era presentata in salita per gli estensi i quali per ben due volte si sono trovati in svantaggio e costretti ad inseguire gli ospiti dell’altopiano, poi, una volta raggiunto il pareggio, Il Ferrara è entrato in controllo della gara e sul finire ha dilagato chiudendo sul 7 a 3.

Protagoniste del match sono state sicuramente le penalità.

Molto efficace il power play del Ferrara che va in gol 4 volte sulle 5 penalità assegnate a favore e anche l’Asiago vedrà tutti i suoi gol realizzati in superiorità numerica.

Pagelle degli estensi anche questa volta tutte sopra la sufficienza, a partire da coach Buzzo che nelle ultime due gare ha assemblato linee di gioco molto ben amalgamate ed efficaci.

Menzione particolare al carattere messo in campo dalla squadra che a volte è andato a sopperire a qualche lacuna tecnica consentendo recuperi e rimonte come quella a cui abbiamo assistito sabato.

Menzione d’onore alla prova di Alessio Crivellari che grazie alle sue doti balistiche e di leaedership è stato protagonista della vittoria Ferrarese e con lui il compagno di linea Riccardo Dal Ben (autori entrambi di una tripletta). Bene Gadioli tra i pali.

Successo meritato e positivi segnali che arrivano dalla squadra tutta. Al momento i Warriors conservano stabilmente la seconda posizione in classifica alle spalle del Vicenza.

Ferrara adesso impegnato a prepararsi per il prossimo fine settimana che si preannuncia infuocato. I ragazzi di coach Buzzo infatti incontreranno sabato i pluri campioni del Milano e il giorno dopo disputeranno la gara di recupero della 9^ giornata di campionato contro il Piacenza.