FERRARA HOCKEY: impresa a Asiago

Vittoria 5 a 4, consolidato il terzo posto in classifica



Bellissima vittoria quella ottenuta ieri dai Warriors sul campo degli Asiago Vipers che permette di capitalizzare altri 3 preziosi punti e di rimanere nelle parti alte della classifica.

La partita è stata spettacolare, grande agonismo con un rincorrersi di segnature da una parte e dall’altra e con il risultato finale mai scontato.

Parte in quarta la squadra estense riuscendo nel giro di pochi minuti dall’inizio a portarsi avanti di tre reti, questo grazie ad uno spettacolare gol di Riccardo Dal Ben e ad una doppia penalità guadagnata da Raffaele Zabbari che permette ai suoi di sfruttare una doppia superiorità numerica.

Superiorità che viene messa a frutto dai gol di Crivellari e Weger.

Siamo sullo 0 a 3 dopo 5 minuti di gioco.

Si complicano le cose per i padroni di casa che però non demordono e a loro volta, riuscendo a sfruttare due penalità a favore mettono a segno due reti consecutive che li riporta sotto. Primo tempo che si conclude con il risultato di 2 a 3.

Il secondo tempo si apre con un powerplay per gli estensi. Ancora una volta la superiorità viene sfruttata, in questo caso da Marco Ballarin che beffa il goalie asiaghese Facchinetti e porta a 4 le reti per Ferrara.

Asiago non molla e spinge forte alla caccia del recupero ma Ferrara si oppone molto bene alle folate offensive avversarie e riesce ad andare ancora in gol con Raffaele Zabbari.

La partita però non è finita. I Veneti producono il massimo sforzo, riescono a segnare altre due volte fino a portarsi ad una sola lunghezza di distacco, ma non c’è più tempo, arriva la sirena che sancisce la vittoria meritata degli estensi.

Risultato finale 4 a 5.

Grande prestazione di squadra per i ragazzi di coach Buzzo e determinate tra i pali Michele Gadioli.

Sembriamo esserci infilati sulla strada giusta e nonostante le ancora numerose assenze in squadra andiamo a festeggiare la quarta vittoria consecutiva.

Gli impegni di campionato continuano e si andrà di nuovo in campo martedì prossimo 20 Ottobre a Ferrara per incontrare nel turno infrasettimanale i Ghosts Padova