Ferrara: in attesa del vaccino Pzifer sospese prenotazioni dal 18 gennaio, solo richiami

Come riportato anche dall’Assessorato alle politiche per la Salute della Regione-Emilia Romagna, vista la riduzione delle consegne del vaccino Pzifer – BioNtech a livello nazionale e di conseguenza anche per la nostra Regione, per lunedì 18 e martedì 19 gennaio sono garantite esclusivamente le vaccinazioni a quanti sono già in appuntamento per la prima dose. A sottolinearlo in una nota congiunta sono Azienda Usl di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universtiaria S.Anna

Sono invece rinviati tutti gli appuntamenti per la prima dose in programma da mercoledì 20 a domenica 24 gennaio. Gli operatori saranno successivamente contattati e avranno la priorità nella nuova programmazione.

Saranno garantiti tutti i richiami già in appuntamento, ovvero la seconda dose per completare la vaccinazione, sia del personale che lavora nelle strutture ospedaliere e socio sanitarie sia degli operatori e degli ospiti delle CRA.

Pertanto, da lunedì 18 gennaio non sarà possibile effettuare nemmeno le prenotazioni sui siti web di Azienda USL e Azienda Ospedaliero-Univesitaria di Ferrara

Gli arrivi del vaccino Pzifer sono previsti nella settimana dal 25 al 31 gennaio.