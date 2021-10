Ferrara in Jazz 2021 – 2022: domani, sabato 30 ottobre, ore 21,00 e 21,30 In collaborazione con Bologna Jazz Festival Ghiglioni – Léandre – Schiaffini

Domani, sabato 30 ottobre (ore 21,30), protagonista della seconda serata in collaborazione con Bologna Jazz Festival 2021 è il dialogo che la contrabbassista francese Joëlle Léandre intesserà con due compagni di viaggio ideali per analogie di linguaggio e di formazione musicale quali Tiziana Ghiglioni (voce) e Giancarlo Schiaffini (trombone), per inoltrarsi lungo sentieri improvvisativi a briglie sciolte.

La contrabbassista, improvvisatrice e compositrice francese Joëlle Léandre è tra le figure di spicco della scena creativa internazionale. Originaria di Nantes, classe 1951, Léandre è stata insignita di numerosi riconoscimenti internazionali che le hanno consentito di perfezionarsi e successivamente insegnare in prestigiosi college come il Mills College di Oakland in California.

L’originale attitudine creativa e performativa che la contraddistingue da sempre, l’ha condotta ad esibirsi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Trovandosi indistintamente a suo agio negli ambienti della musica contemporanea, del jazz e della più libera improvvisazione, Léandre ha collaborato con artisti del calibro di Morton Feldman, John Cage, Giacinto Scelsi, Steve Lacy, Aldo Clementi, Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, William Parker, Hamid Drake, Fred Frith e John Zorn solo per citarne alcuni.

Sono circa una quarantina gli artisti che hanno composto appositamente per lei, mentre coreografi e danzatori come Yano, Dominique Boivin, Mathilde Monnier, Elsa Wolliaston e Josef Nadj hanno richiesto il suo prezioso contributo. Con all’attivo oltre 180 album, è stata nominata ‘Chevalier de l’Ordre National du Mèrite’ e ‘Chevalier de l’ordre des Arts e des Lettres’.

INFO: jazzclubferrara.com – 331 4323840

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas