Ferrara in Jazz 2021 – 2022: sabato 16 ottobre alle 21 al Torrione concerto dell’Emmet Cohen Trio

Dai concerti in streaming di Live From Emmet’s Place, che hanno letteralmente spopolato sul pianeta YouTube, al palco del Jazz Club Ferrara: sabato 16 ottobre (ore 21,00) arriva il trio del giovane pianista statunitense Emmet Cohen completato da Yasushi Nakamura al contrabbasso e Kyle Poole alla batteria.

Emmet Cohen è un autorevole rappresentante della nouvelle vague del jazz contemporaneo, che conserva ben saldo il legame con il passato ma è proiettato verso il futuro. Cohen si è affermato su scala globale grazie allo straordinario successo dei concerti in streaming Live from Emmet’s Place, che hanno evidenziato l’eccezionale coesione del suo trio stabile, oggi apprezzatissima sezione ritmica per solisti di grido della scena newyorchese.

La formula del trio gli consente una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità. Con Nakamura e Poole si è infatti sviluppata un’empatia straordinaria, in cui cambi di tempo, stop e ripartenze, modulazioni armoniche e ritmiche si susseguono con una fluidità impressionante. Padrone di una cultura musicale vastissima, da Fats Waller ai giorni nostri, Cohen indaga repertori jazzistici e del Great American Songbook con fantasia.

La sua attività è inoltre poliedrica: oltre al trio, collabora stabilmente con il bassista Christian McBride, la cantante Veronica Swift, insegna al Lincoln Center nel programma Jazz for Young People e si occupa altresì di ensemble di danza. Tra i dischi registrati, è di notevole rilievo la serie Masters Legacy, giunta al 4° volume, in cui il pianista è a fianco di artisti del calibro George Coleman, Benny Golson, Albert Heath, Ron Carter e Jimmy Cobb.

jazzclubferrara.com – 331 4323840

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas

Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – Ferrara.

Apertura biglietteria 19,00

Primo turno cena 19,30

Primo tempo 21,00

Secondo turno cena 21,00

Secondo tempo 22,30