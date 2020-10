Ferrara in Jazz, domani sera al Torrione: “Gianluca Petrella Cosmic Renaissance”

Gianluca Petrella rimette in orbita la sua Cosmic Renaissance e approda sul palco del Jazz Club Ferrara sabato 24 ottobre (ore 21,00 e ore 22,30). Il concerto rappresenta l’anteprima del Bologna Jazz Festival 2020 che prenderà il via il 30 ottobre prossimo. Liberamente ispirata ad un outsider assoluto come Sun Ra che ha rappresentato un caso unico, una sorta di scheggia impazzita della storia del jazz, la Cosmic nasce nel 2007 e da allora, attraverso tanti concerti in giro per l’Europa e tre dischi, ha continuato a svilupparsi e ad assumere forme e suoni nuovi. Petrella non compie una rilettura filologica. In questo progetto c’è piuttosto la sottolineatura della straordinaria capacità visionaria di immaginare mondi sonori ed estetici non codificati propria di Petrella quanto di Sun Ra, che aveva chiamato Arkestra la sua band e diceva di essere venuto sulla terra da qualche parte dello spazio. Nel tempo, la Cosmic Renaissance ha assunto i tratti di Petrella sia nel repertorio che nella formazione, in una ricerca libera e personale che rappresenta sempre più il trombonista e leader pugliese. Oggi, il quintetto è completato da Mirco Rubegni alla tromba, Blake Franchetto al basso, Federico Scettri alla batteria e laptop e Simone Padovani alle percussioni. Petrella, skipper di questa traversata spaziale, è un artista il cui talento gode ormai, da tempo, di un condiviso riconoscimento internazionale. È considerato uno dei maggiori trombonisti al mondo (ha vinto per due anni consecutivi il celebre Critics Poll di DownBeat nella categoria artisti emergenti), e nell’arco di una carriera più che ventennale ha collaborato con artisti come Steve Swallow, Greg Osby, Carla Bley, Steve Coleman, Lester Bowie, Roswell Rudd, Ray Anderson, Pat Metheny, Oregon, John Abercrombie, la Sun Ra Arkestra diretta da Marshall Allen e con i più importanti musicisti italiani tra i quali Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani e Giovanni Guidi. Petrella ha composto, eseguito e inciso musica spaziando tra diversi generi, dalla sperimentazione all’elettronica, al mainstream. Siete pronti a intraprendere questo viaggio galattico con destinazione ignota.

Gianluca Petrella

Per informazioni 331 4323840 – jazzclubferrara.com

Il Jazz Club Ferrara è un circolo Endas

Jazz Club Ferrara c/o Torrione San Giovanni via Rampari di Belfiore, 167 – Ferrara.