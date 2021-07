“Ferrara International Piano Festival”: il terzo concerto è in programma mercoledì 7 luglio alle 18,30

Mercoledì 7 liglio alle 18,30, ancora studenti di pianoforte da tutto il mondo per il terzo concerto di Ferrara International Piano Festival 2021, la manifestazione ideata da Simone Ferraresi e Mauro Vignolo con il sostegno dell’associazione Amici di Ferrara Piano Festival.

Si esibiranno gli allievi della masterclass della celebre pianista lettone Dina Yoffe (nella foto): Michelle Candotti, Carolina Danise (Italia) Anjulie Chen (Germania), Pavle Krstic (Austria), Yuxin Jiao, Yujie Kang (Cina) e la giapponese Misora Ozaki. Sarà in programma l’esecuzione di un brano a testa tratto dal repertorio presentato a lezione dai giovani pianisti.

Una cornice di grande fascino, quella del Museo Archeologico, messa a disposizione per l’intero festival dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. L’ingresso al concerto potrà avvalersi del biglietto di accesso ad un euro (gratuito under 18) allo splendido giardino neorinascimentale di Palazzo Costabili, che i ferraresi conoscono per le geometrie delle siepi disposte a labirinto e per il bersò di rose. Concluderanno il festival i recital serali di Pavle Krstic e di Daniel Nemov, rispettivamente l’8 e il 9 luglio alle 21, il cui ingresso intero sarà di € 6 e ridotto di € 3.