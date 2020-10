‘Ferrara Kids’: la guida per scoprire la città in omaggio agli alunni delle primarie comunali

Un libro con tante vivaci illustrazioni per accompagnare i più piccoli alla scoperta di Ferrara, della sua storia e dei suoi monumenti. E’ ‘Ferrara Kids. Guida alla città estense per piccoli viaggiatori’, il volumetto che da oggi, 22 ottobre, sarà distribuito gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole primarie del territorio comunale. I primi a riceverlo, in mattinata, direttamente dalle mani del sindaco di Ferrara Alan Fabbri e dell’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak, sono stati gli studenti delle scuole primarie ‘Ercole Mosti’ di via Bologna, ‘Bruno Ciari’ di Cocomaro di Cona e ‘Alberto Manzi’ di San Bartolomeo in Bosco.

Il progetto è nato da un’idea dell’illustratore Alberto Lunghini, accolta e promossa dal Comune di Ferrara, assieme alla Holding Ferrara Servizi, che ne ha finanziato la realizzazione da parte della casa editrice ‘Volta la carta’.

Il volume racconta, in una quarantina di pagine, la storia, i personaggi e i principali monumenti del periodo estense di Ferrara, accompagnando i piccoli lettori alla scoperta delle principali vie e palazzi del centro storico, con la guida di testi semplici e accattivanti curati da Linda Ferrari e delle colorate illustrazioni a china e acquerello realizzate da Alberto Lunghini.