Ferrara: locale affollato e mancanza di mascherina, titolare sanzionata dai vigili

Nell’ambito dei controlli per il rispetto delle normative anti-Covid19, sono state individuate otto persone all’interno di un esercizio commerciale della città in cui si poteva accedere solo una persona alla volta. Alle 20 circa di giovedì 9 dicembre il personale del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale di Ferrara è intervenuto in via Porta Catena a seguito di una segnalazione di un cittadino.

Al sopraggiungere tempestivo della pattuglia, all’interno dell’esercizio commerciale veniva accertata la presenza di 8 persone in un locale di dimensioni talmente ridotte da permettere l’accesso ad un solo cliente alla volta.

La titolare, presente sul posto, è stata pertanto sanzionata per non avere impedito un assembramento all’interno del suo locale e per il mancato utilizzo della mascherina, in quanto all’arrivo degli agenti non ne stava facendo uso .

Nell’ambito dei successivi controlli effettuati all’interno di altre attività commerciali e pubblici esercizi della zona, non sono emerse irregolarità. Da evidenziare che in più occasioni la verifica puntuale delle certificazioni all’interno dei pubblici esercizi è stata particolarmente apprezzata dai gestori e dalla clientela presente

