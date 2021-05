“Ferrara Musica Riaperture”: da oggi in vendita i biglietti per i concerti di maggio e giugno

Da questo lunedì 10 maggio sono in vendita i biglietti per i quattro concerti del cartellone “Ferrara Musica Riaperture: concerti ad alta frequenza”, con cui l’associazione concertistica ricomincia le attività dal vivo tra maggio e giugno. I quattro concerti, che si terranno al Teatro Comunale di Ferrara “Claudio Abbado” con inizio alle 19, sono alcuni dei concerti sospesi lo scorso autunno a causa dell’emergenza sanitaria.

L’acquisto sarà possibile sia online sul sito www.ferraramusica.it o direttamente in biglietteria in questi orari: mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19,30; sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30, nei giorni dei concerti a partire da un’ora prima dell’inizio. I prezzi sono quelli comunicati a inizio stagione e vanno da 7,5 euro (biglietto con riduzione giovani al 4° ordine di palchi) a 25 euro (biglietto intero platea).Gli abbonati e gli spettatori che siano già in possesso dei biglietti per le date degli scorsi novembre e dicembre, potranno accedere direttamente con quelli.

Questo il calendario previsto: lunedì 17 maggio aprirà il pianista Andrea Lucchesini, impegnato in un programma sospeso tra Beethoven e Schumann; martedì 18 maggio sarà il turno del Trio di Parma, con musiche di Beethoven e Ravel; venerdì 21 maggio suoneranno in duo il violinista Marco Rizzi e il pianista Roberto Arosio, interpretando brani di Prokof’ev e Beethoven; infine, giovedì 17 giugno chiuderà il cartellone delle riaperture il Quartetto di Cremona, proponendo il Movimento di Quartetto e il Quartetto numero 6 di Fabio Vacchi, accostati al celebre Quartetto “La morte e la fanciulla” di Schubert.