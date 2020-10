La rassegna autunnale di Ferrara Off che non si potrà tenere a Teatro per le decisioni prese con l’ultimo Dpcm si terrà on line, sulle piattaforme social con appuntamenti di microteatro.

E’ questa la decisione presa dall’associazione che già da oggi pomeriggio, alle 18, ha messo on line sulla pagina facebook, la prima piece teatrale, visibile a casa da tutti, come ci spiega Giulio Costa, direttore artistico di Ferrara Off