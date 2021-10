Ferrara – Parigi unite nel segno di Bassani, nella giornata a lui dedicata, il 15 ottobre collegamento tra il teatro e la capitale francese

Ferrara e Parigi unite nel segno di Giorgio Bassani. In occasione della giornata dedicata al grande scrittore, nella capitale francese, venerdì 15 ottobre, l’assessore alla cultura Marco Gulinelli sarà ambasciatore del territorio e porterà il contributo della città alle celebrazioni bassaniane. E il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’ organizzerà un collegamento con la Francia nel corso del quale saranno lette pagine dello scrittore, con il contributo, tra gli altri, della figlia Paola Bassani.

“Siamo onorati che Ferrara sia protagonista di un appuntamento di questa portata. Esserci, anche in presenza, era ed è doveroso. E il contributo che arriverà dal Teatro impreziosirà ulteriormente l’appuntamento, davanti al pubblico di tutta Europa. Il giusto tributo a un gigante come Bassani”, dice il sindaco Alan Fabbri

“Tutto è nato dal successo ottenuto dal video che il regista Andrea Forlani ha realizzato l’anno scorso per i 20 anni dalla morte di Bassani. In pieno lockdown abbiamo voluto rendere omaggio a questo nome straordinario che ha vissuto infanzia e adolescenza a Ferrara e che qui ha ambientato alcune delle sue pagine più belle”, ha raccontato Gulinelli oggi in conferenza stampa presentando l’appuntamento parigino e introducendo proprio il video di Forlani, ispirato alla poesia Rolls Royce e ripreso nei mesi scorsi anche dalla Rai. Per la sua realizzazione ci si è avvalsi del sostegno dell’Officina ferrarese di Riccardo Zavatti, che ha trovato un modello identico a quello citato dall’autore de “Il giardino dei Finzi-Contini”.

Vi si ritrovano le voci, oltre che della figlia Paola, della nipote Lavinia, di Elisabetta Sgarbi, direttore generale de “La Nave di Teseo” (che ha recentemente pubblicato il libro dei ricordi di Paola Bassani) e di Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte. Il 15 ottobre, per la giornata bassaniana presso l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi (diretto da un altro ferrarese, Diego Marani), alle 14,30 è previsto il primo collegamento tra Ferrara (dal Ridotto del Teatro Comunale) e la capitale francese.

Introdurrà il presidente della fondazione Bassani Paolo Grossi, a seguire è previsto un intervento a doppia voce di Paola Bassani e di Marco Gulinelli, quindi la proiezione di un video dedicato – e realizzato per l’occasione – di 8 minuti, nelle immagini saranno presenti anche le voci che già hanno interpretato Rolls Royce. Poi la parola passerà al Teatro comunale Abbado dove ci saranno autorità e scuole, con la dirigente scolastica dell’Ariosto Isabella Fedozzi.

Ci sarà quindi spazio per una giovane poetessa ferrarese, Sofia Ilacqua, autrice del libro “Universo di noi”, che reciterà un suo componimento. A conclusione del collegamento il direttore generale dell’Abbado, Moni Ovadia, realizzerà un proprio reading dedicato al grande scrittore. Da Parigi sono poi previsti i contributi di Peter Robinson (University of Reading), Jean Nimis (Université de Toulouse), Martina Piperno (Università di Lovanio) e Valerio Cappozzo (University of Mississippi).

“Il Teatro Abbado – ha detto in conferenza stampa il direttore artistico Marcello Corvino – si conferma anche in questa occasione la grande casa della cultura e della socialità ferrarese. Abbiamo e stiamo ospitando eccellenze mondiali. È la cultura il grande valore aggiunto del made in Ferrara: abbiamo la fortuna di avere personaggi che hanno una visibilità e un apprezzamento di valenza mondiale”.

“Tutta Ferrara sarà co-protagonista di questo laboratorio bassaniano”, ha detto la coordinatrice Anna Rosa Fava, “questi eventi ci aprono all’Europa e al mondo”. Nicola Minelli del dipartimento comunicazione del Teatro ha sottolineato come il Teatro “goda anche di una prossimità rispetto ai luoghi di Bassani: vicino ai Teatini e alla famosa farmacia. Sarà una grande emozione poterlo celebrare in collegamento con Parigi”.