Ferrara, Prof. Libanore: “Vaccinazione stoppa i ricoveri. Reithera è un buon vaccino” – VIDEO

“I vaccini sono lo strumento fondamentale per combattere anche le varianti da Sars Cov 2”. A ribadirlo il Prof. Marco Libanore, direttore dell’Unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’anna di Ferrara. “Negli ospedali di Ferrara e nella provincia estense al momento la situazione è sotto controllo con numeri confortanti, ma non bisogna abbassare la guardia” spiega Libanore.

L’unità operativa complessa diretta dal Professor Libanore è entrata nella sperimentazione clinica della fase 2 del vaccino italiano Reithera, effettuata in 25 centri in Italia su quasi mille volontari e poi stoppato lo scorso maggio dalla Corte dei Conti. In queste ore però, il Commissario straordinario per l’Emergenza covid, il Gen. Figliuolo, ha annunciato il probabile avvio, in autunno, della 3 fase di un vaccino efficace al 99% nel produrre anticorpi